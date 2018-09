Rally del Molise, nel fine settimana le gare: tutte le prove in programma

Si avvicina il 23esimo Rally del Molise, in programma questo fine settimana, e per il quale Aci Campobasso ha delegato a Prosevent la parte organizzativa, con il preciso obiettivo comune di tornare a vederla in palcoscenici cui era collocata sino agli inizi del terzo millennio, quando era “tricolore”.

Già superato il numero di iscrizioni dello scorso anno. L’elenco iscritti non è ancora approntato, lo sarà nei prossimi giorni, ma già si può dire che sarà un successo anche qualitativo: tanti “nomi” e vetture di livello, che animeranno le sfide su un percorso di alto profilo tecnico.

Sei vetture di categoria R5, le “regine” dei rallies nazionali, diverse “Super 1600”, poi vetture Super 2000, di classe R4, tutte portate in gara da grandi interpreti, sapranno regalare certamente emozioni forti.

Rispetto all’anno scorso sono rimaste invariate la prova Spettacolo del sabato sera in città a Campobasso (Km.1,990), quest’anno proposta con la formula del duello tra due concorrenti (come accade adesso nelle prove di Campionato Italiano), prevista nella serata (ore 20,38) di sabato 29 settembre e la celebre prova di “Busso” (Km. 6,200) da ripetere tre volte, mentre verranno sostituite le prove di Casalciprano e Civitanova del Sannio, entrambe per frane presenti sui percorsi.

Le altre prove saranno la “Bosco Macere” (Km. 10,150, per tre volte), nella Valle del Tammaro, e la “Castelpetroso” (Km. 7.450, per due volte), in provincia di Isernia, conferma dell’interesse ad abbracciare quanto più possibile il territorio molisano. In totale, gli impegni competitivi saranno nove, per un totale di 65,940 chilometri sui 280,120 dell’intero tracciato.

La cerimonia di partenza è prevista alle 19,30 di sabato 29 settembre a Campobasso, in Corso Vittorio Emanuele II, poi i concorrenti andranno a sfidarsi sulla “piesse” spettacolo, prima di entrare nel riordinamento notturno. L’indomani, domenica 30 settembre, il primo concorrente uscirà dal riordinamento notturno alle 7 e da lì si assisterà al confronto vero e proprio su un percorso estremamente tecnico quanto esaltante, intervallato da tre riordinamenti ed altrettanti service area a Selvapiana. L’arrivo, sempre a Campobasso, in Corso Vittorio Emanuele II, sarà a partire dalle ore 18,30.