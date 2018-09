Provinciali, il 31 ottobre si rinnova il Consiglio. Sarà mini test politico per le elezioni di maggio

Dopo le politiche e le regionali della scorsa primavera, a fine ottobre ci sarà un nuovo appuntamento elettorale, anche se non coinvolgerà direttamente i cittadini. Il 31 ottobre si vota per il rinnovo dei 10 consiglieri della Provincia di Campobasso.

Il palazzo di via Roma è attualmente guidato dal centrosinistra e dal presidente Antonio Battista, che è anche sindaco del capoluogo molisano. Ma gli equilibri potrebbero cambiare nel giro di poche settimane quando gli amministratori in carica saranno chiamati ad eleggere i loro rappresentanti nell’assise via Roma, ente svuotato di competenze (e di risorse) dalla riforma Delrio che ha introdotto le elezioni di secondo livello per le Province. Ieri sono stati indetti i comizi elettorali , il primo step verso il voto del prossimo 31 ottobre. Sarà una sorta di mini test per le forze politiche e in modo particolare per il centro-destra e il centro-sinistra che stanno scaldando i motori in vista delle amministrative e delle europei di maggio. Si voteranno solo i consiglieri provinciali, mentre il presidente Antonio Battista resterà in carica per altri due anni.