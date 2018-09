Porno-Show in pieno centro: trans si esibisce in performance a luci rosse e la gente filma

Porno show ieri sera lungo il Corso principale di Campobasso. All’altezza di una nota pizzetteria, infatti, un transessuale si è esibito in una incredibile performance davanti ad ignari passanti che non hanno esitato a riprendere l’accaduto con lo smartphone.

Il transessuale, probabilmente anche in preda ad uno stato di ebbrezza, si è denudato alzando la maglietta e mettendo in bella mostra il seno. Poi ha dato vita ad una specie di show tra passi di danza osceni e provocazioni ai passanti, abbassandosi i pantaloni e mostrando i genitali.

Perplessi alcuni che sono rimasti a guardare e ad ascoltare anche il vistoso brasiliano utilizzato per provocare e catturare l’attenzione. Il video è stato anche girato alla polizia che sull’accaduto avvierà ulteriori controlli e verifiche. Il fenomeno della prostituzione transessuale a Campobasso sta prendendo una piega decisamente preoccupante.

In molto siti internet specifici, infatti, sono diverse le proposte di incontri con transessuali che arrivano proprio da Campobasso. Senza per questo voler fare le pulci a nessuno (nel proprio privato ognuno fa ciò che ritiene) è pur vero che show indecorosi di questo tipo sarebbe meglio farli tra le mura domestiche e non per strada. La denuncia pubblica, in questo caso, serve a dare le proporzioni del degrado nel tentativo di correre ai ripari.