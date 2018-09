Le immagini sono eloquenti, anche se per chi frequenta il porto di Termoli non sono un inedito. Tutt’altro. Nella stagione della pesca, cioè tutto l’anno ad eccezione del periodo di fermo delle attività, ogni martedì e venerdì, all’alba, le acque del porto si presentano “conciate per le feste”. Cassette di polistirolo, in modo particolare, galleggiano biancastre in acqua, circondate da altri rifiuti a base di plastica e materiali inquinanti.

“Una vergogna”, “Che schifo”, “Che degrado e che inciviltà”: nel corso degli anni le proteste dei cittadini sensibili al problema si sono moltiplicate. Come, ahimè, si sono moltiplicate quelle cassette, che altro non sono se non i contenitori usati per il trasporto e la vendita del pesce.

Parallelamente nulla è stato fatto per disincentivare davvero questa cattivissima pratica. Nemmeno una multa ai diretti responsabili dello scempio, pericoloso non soltanto per l’ambiente ittico ma anche per la salute dell’uomo. Il polistirolo infatti, materiale plastico derivante dal petrolio, è leggero, idrorepellente, galleggiante, fragile e indistruttibile: caratteristiche che lo rendono uno dei materiali più inquinanti che esistano per l’ambiente e specialmente per il mare.

I cittadini – che in qualche caso hanno anche mandato foto e video a GreenPeace, ottenendo un riscontro positivo – chiedono – e noi siamo d’accordo – di interrompere o almeno arginare il fenomeno, che inoltre stende ombre scure sulla “cartolina” della marineria termolese. Non occorrono indagini complesse per risalire ai “colpevoli”. È evidente che si tratta dei pescatori, di chi lavora sui motopescherecci della flottiglia adriatica e con il mare ci “campa”.

Chi dovrebbe difendere la risorsa mare, per Termoli preziosa per eccellenza, la compromette irrimediabilmente diffondendo sistematicamente materiale di scarto del commercio ittico che mette in pericolo l’ecosistema marino, perchè il polistirolo svolge una funzione killer sui pesci.

La richiesta è forte e chiara: almeno una multa, un controllo, un “blitz”. È proprio così difficile?