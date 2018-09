Piantagione di marijuana in giardino e arsenale in casa: arrestato un vastese

Ha piccoli precedenti penali, ma nelle scorse ore ai guai con la giustizia che finora non gli sono costati troppo se n’è aggiunto uno eclatante. Una coltivazione professionale di marijuana nel terreno antistante la sua abitazione e un vero e proprio arsenale in casa. E’ accaduto a Vasto, cittadina che anche per quanto riguarda la droga una “relazione pericolosa” con Termoli e il BassoMolise. Nella cittadina abruzzese infatti risiedono, come più volte la cronaca nazionale e locale ha riscontrato, pregiudicati affiliati a clan malavitosi che gestiscono il mercato delle sostanze illegale. E sempre a Vasto “operano” clan che hanno rapporti strettissimi con le piazze dello spaccio termolesi e bassomolisane.

Il soggetto arrestato dagli uomini del Nucleo Mobile della Compagnia Guardia di Finanza di Vasto, impegnati costantemente al contrasto e alla repressione dei reati, abita a Vasto ed era tenuto d’occhio da qualche tempo. Nel terreno agricolo adiacente la sua abitazione, che l’uomo gestiva direttamente, è stata trovata dopo un periodo di indagini con pedinamenti e controlli serrati, una coltivazione di piante di marijuana “fai da te”, alte oltre 2 metri, nascosta tra la vegetazione.

La perquisizione delle Fiamme Gialle ha scoperto numerose piante pronte per la raccolta e il successivo spaccio, oltre a materiale vario per la concimazione e diversi attrezzi agricoli utilizzati sempre per coltivare la marijuana. In casa i militari hanno trovato piante già raccolte, per un peso complessivo di oltre 35 chili, dalle quali sarebbe stata ricavata la sostanza illegale che, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato secondo una prima stima circa 35mila euro.

C’era anche tutto l’occorrente per fare le dosi: bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ma soprattutto, con grande sorpresa, la Finanza ha scoperto un vero e proprio arsenale composto da due fucili abilmente modificati, completi di mirino, un silenziatore, una pistola semiautomatica, circa 900 cartucce di vario calibro, 300 piombini calibro 22, oltre 200 pezzi tra ogive e parti meccaniche di pistole e 400 grammi di polvere pirica, nonché una pressa meccanica per il confezionamento dei proiettili.

L’uomo, sulla cui identità gli inquirenti non si sbilanciano perché le indagini sono ancora in corso con l’obiettivo di ricostruire la filiera dello stupefacente e la provenienza delle armi, è stato arrestato per una sfilza di reati.