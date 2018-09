Periferie invase dai rifiuti, Comune e Sea corrono ai ripari e aprono l’isola ecologica 24 ore al giorno

Sarà aperta 24 ore al giorno l’isola ecologica self service di Santa Maria de Foras a Campobasso: lunedì 24 settembre l’area, già funzionante ma migliorata, sarà inaugurata.

Attrezzata per la raccolta di rifiuti urbani (carta e cartone, plastica, metalli, vetro, residuo secco, organico) e piccoli elettrodomestici (RAEE), consentirà ai cittadini di conferire tutti i rifiuti – a qualsiasi ora – grazie alla tessera magnetica in dotazione ai residenti dei quartieri in cui è già attivo il servizio di raccolta differenziata.

Questo anche per evitare che le zone periferiche della città siano invase da oggetti di ogni genere come, purtroppo, sta avvenendo da quando è partita la differenziata e i cassonetti tradizionali sono spariti dalle strade del centro storico, del Cep e delle contrade.