Una scena impressionante che si è consumata, nella tarda mattinata di oggi, davanti agli occhi di passanti e automobilisti. Uno scooter che stava passando in via Madonna delle Grazie, accanto al centro commerciale “Lo Scrigno” sull’ingresso posteriore, ha preso fuoco improvvisamente.

Il mezzo si è infiammato e in una manciata di secondi il rogo ha carbonizzato il veicolo, per fortuna senza conseguenze per il conducente che si è messo subito in salvo. Attoniti i presenti, alcuni dei quali hanno fotografato e filmato le lo scooter ridotto a una torcia sull’asfalto, con un fumo nero e acre che si diffondeva attorno.

Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che si trovava in un luogo poco distante per un altro intervento, e che subito ha raggiunto la zona del rogo per spegnere le fiamme.

Seguono aggiornamenti