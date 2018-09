Paura ai gonfiabili di piazza Municipio: “Ho visto la giostra accartocciarsi su se stessa”

La giostra gonfiabile di piazza Municipio era stracolma di bambini quando, intorno alle 19 e 30 di ieri, 17 settembre, la torre ha cominciato a pendere pericolosamente e tutto il gioco si è lentamente accartocciato su se stesso.

Ci sono stati attimi di panico tra i genitori che hanno tirato giù i piccoli dal gonfiabile allestito in questi giorni di fronte al Comune di Campobasso.

“Ho avuto molta paura per mia figlia – riferisce a Primonumero una mamma del capoluogo – lei si è accorta che il pavimento stava diventando troppo morbido, l’ho vista in difficoltà perché cercava di scappare ma non riusciva a raggiungermi. La torre si è abbassata e per un pelo non ci è finita sotto. Non la porterò mai più mi sembra pericoloso e sono sicura che molti altri genitori abbiano avuto lo stesso pensiero”.

L’episodio, che si è verificato sotto gli occhi di decine di testimoni, ha generato una comprensibile preoccupazione. Non si sa cosa abbia causato il danno alla giostra che è stata rigonfiata poco dopo come se nulla fosse continuando a vendere biglietti a 5 euro per trenta minuti di divertimento… spericolato.

Quella sotto i portici del Comune, comunque, non è l’unica distrazione per i bambini della città. La piazza, che è sempre frequentatissima da piccoli ciclisti e calciatori, è diventata un gigantesco parco giochi. Anche più di villa Musenga dove l’anno scorso, sempre a settembre, è esplosa una piscina gonfiabile allagando tutto il prato e scatenando un fuggi fuggi generale.

Oltre allo spettacolo viaggiante della ditta romana “Gonfiabili summer” (che resterà in città fino a mercoledì 19) in piazza Municipio hanno trovato spazio l’immancabile teatro settembrino di Pulcinella, il trenino coi suoi gas di scarico, le noccioline della Castagnara e anche il maxi bersaglio per il gioco del pallone. Insomma, un vero caos.

“Senza contare – ironizza qualcuno – che per rimanere qualche ora in centro con i miei figli devo prima chiedere un prestito in banca”.