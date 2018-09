Parcheggi selvaggi al Cep, da lunedì guerra ai cafoni

Ci sono tantissimi casi in cui un parcheggio selvaggio può configurare un vero e proprio reato per esempio quello previsto e punito dall’articolo 610 del codice penale che è il reato di violenza privata.

Norma che punisce con la reclusione fino a quattro anni il comportamento di chi, mediante violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, di conseguenza anche comportamenti apparentemente innocui possono integrare il reato di violenza privata, come il parcheggio “pirata”.

La giurisprudenza, infatti, in molte occasioni (le ultime sentenze della Cassazione risalgono al 2017) ha decretato la condanna d’incauti automobilisti per aver impedito l’altrui libertà morale o di autodeterminazione, costringendo le vittime a tollerare i loro parcheggi arditi.

Un esempio è dato dalla sentenza della Suprema corte, in cui è precisato che il delitto di violenza privata è integrato anche dalla condotta di chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato, bloccando il passaggio e impedendo l’accesso, in quanto “ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione“.

E se un avviso equivale a mezza salvezza è bene che i residenti o gli incauto automobilisti soliti parcheggiare nello specifico tra via Capriglione, via Bellini e via XXIV Maggio si guardino bene dall’essere incivili.

Perché?

Ecco i fatti: i residenti sono stanchi di assistere a parcheggi (come quello nella foto) selvaggi che tutti i giorni mettono in discussione il passaggio delle auto ma anche dei pedoni. Sono stufi dei patema d’animo dovuti al timore che su via Capriglione – dove si corre come su un circuito di Formula Uno – accada l’ennesimo incidente magari con tragedia a seguito.

Tanto nauseati e spaventati da aver segnalato più volte la questione scegliendo ora di denunciarla anche ai media per sensibilizzare ad un’attenzione maggiore sulla zona.

Le foto a corredo, dicevamo, mostrano quello che accade quotidianamente. Le auto che arrivano dalle strade laterali di accesso su via Capriglione – che è peraltro un’arteria a senso unico – avrebbero il diritto alla precedenza ma questo non accade mai perché chi viaggia su via Capriglione crede di poter procedere a velocità sostenuta senza alcuna attenzione ai passaggi laterali cui deve la precedenza, incurante persino del fatto che potrebbe attraversare inavvertitamente un bambino o dei pedoni

costretti a destreggiarsi tra auto parcheggiate lungo la strada e un asfalto malridotto dove un piede in fallo significherebbe una corsa al pronto soccorso.

Quindi sarebbe prima di tutto regolamentare la velocità magari con dei rallentatori oppure una segnaletica verticale per invitare non solo a procedere con cautela ma anche a dare la precedenza. Questo eviterebbe anche l’alto numero di incidenti che accadono in zona.

Poi, altro fattore che mette in discussione la pubblica incolumità: alcuni che abitano o lavorano nella zona pensa di poter fare della strada pubblica ciò che preferiscono.

Incuranti delle regole che disciplinano la civile convivenza e quindi anche delle norme del codice della strada, ecco che c’è il solito “selvaggio” che pur di lasciare la propria auto davanti casa la parcheggia come meglio crede disinteressato al fatto che il mezzo ostruisce un passaggio, una strada di accesso, l’uscita da un garage o semplicemente l’eventuale movimento di un mezzo soccorso o di pubblica utilità che potrebbe essere chiamato per un intervento.

L’assessore Francesco De Bernardo bene conosce la situazione e rispetto alle lamentele e alle denunce dei residenti ha confermato che “sì, quella zona è nell’elenco di quelle che abbiamo intenzione di rivedere assieme a molte altre. Quella strada e quell’incrocio – ha detto riferendosi a via Capriglione, via Bellini e via XXIV Maggio – hanno fatto registrare anche incidenti importanti e già da lunedì ho intenzione di predisporre un servizio mirato di controllo e osservazione che richiamerà la popolazione ad un rispetto delle norme esistenti. Non è concepibile che in una società civile si agisca in un modo tale da mettere in discussione l’altrui incolumità quindi faremo fronte a questa situazione. Ma accadrà un po’ in tutti i siti che ci sono stati segnalati nel tempo dalla cittadinanza”.

Nel programma dell’assessore anche l’obiettivo di chiudere la sede della polizia municipale che si trova al Cep perché “gli operatori in quella sede – ha detto – non sono nella condizioni logistiche e strutturali di poter lavorare come dovrebbero e meriterebbero, non è un sede adatta. Mentre al Comando potrebbero usufruire di tutto quello di cui necessitano. Inoltre è in itinere il concorso per due funzionari intermedi e poi c’è la graduatoria del 2010 dalla quale potremmo attingere ancora una unità lavorativa”.