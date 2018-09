Pallante sottosegretario Presidenza Giunta, soddisfazione di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia non può che esprimere grande soddisfazione per la nomina del Consigliere Quintino Pallante a Sottosegretario della Presidenza della Giunta Regionale del Molise. Il dirigente nazionale Costanzo Della Porta soddisfatto per la scelta del Presidente Toma, “ricaduta su un uomo di comprovata esperienza amministrativa, che certamente saprà dare un contributo decisivo all’azione del governo regionale, assicurerà il doveroso raccordo tra Giunta e Consiglio Regionale e porterà a termine i delicati compiti che il Presidente Toma gli affiderà nell’esercizio delle sue funzioni. Una scelta che premia l’uomo, ma soprattutto il Partito, Fratelli d’Italia, decisivo per la vittoria del centro-destra alle ultime elezioni regionali”.