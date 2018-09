Padre Pio, sabato e domenica ventennale del posizionamento della statua nei fondali del parco marino

Esattamente venti anni fa nelle cristalline acque dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti fu posizionata una statua di Padre Pio, opera dello scultore foggiano Mimmo Norcia. Sabato 29 e domenica 30 settembre nell’arcipelago del Gargano ci saranno le celebrazioni del ventennale attraverso una serie di iniziative coordinate da un Comitato promotore presieduto da Matteo Iacovelli, vice presidente della Lega Navale di Peschici.

Si inizia sabato 29, alle ore 10, con un incontro pubblico al molo di San Domino alla presenza del sindaco delle Tremiti, Antonio Fentini, del presidente del Parco Marino delle Isole Tremiti, Claudio Costanzucci e dello stesso Matteo Iacovelli. Alle 11, invece, partirà il corteo di imbarcazioni verso l’Isola di Capraia, dove nel settembre del 1998 fu calata la statua del Santo di Pietrelcina. A bordo della motonave sarà celebrata la Santa Messa, officiata da don Massimo Hakim. Subito dopo il giro dell’arcipelago, aperitivo a bordo della nave offerto dall’Hotel D’Amato di Peschici. In serata, alle 19.30, illuminazione notturna subaquea della statua di San Pio a cura delle società di Diving delle Tremiti.

La due giorni si chiuderà domenica 30 settembre con il collocamento, ai piedi della statua, di una stele commemorativa donata dal Comune di Apricena. Tra gli enti promotori dell’evento, il Comune di Tremiti, il Parco nazionale del Gargano, la Lega Navale Italiana sezione di Peschici e Mare Vivo.

Qualche anno fa, una ventina di sub e di esperti e appassionati si era immerso a 14 metri di profondità per ripulire la statua. Cinquanta minuti sott’acqua per ridare vita al bronzo con cui era raffigurato il santo di Pietralcina.