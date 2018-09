Oggi l’addio a Tanino De Chellis, il pugile-gentiluomo di Termoli

Si sono svolti oggi pomeriggio i funerali di Gaetano De Chellis, per tutti Tanino, morto ieri – 9 settembre – a 90 anni. Amici, familiari e conoscenti hanno partecipato alla cerimonia di addio di uno dei personaggi dello sport più popolari in città, al quale va attribuito il merito di aver avviato alla boxe tanti altri ragazzi nell’immediato dopoguerra, con entusiasmo e una passione che in quegli anni esplose nella cittadina adriatica, anche per la presenza di altri pugili noti.

Primonumero.it si associa al dolore della moglie e dei figli e lo ricorda oggi, a distanza di 8 anni, con un articolo-ricostruzione di quel periodo pubblicato nel novembre 2010, nel quale viene ripercorsa, con interviste allo stesso Tanino e documenti originali, la storia della boxe a Termoli. L’articolo (LEGGI QUA) è firmato da Giovanni De Fanis e lo vogliamo riproporre per ricordare nel modo più efficace chi è stato, nel mondo sportivo locale, Gaetano De Chellis, il pugile-gentiluomo.