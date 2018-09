Nubifragio sul Molise centrale, fango e detriti invadono la Fossaltina

La terra e il fango hanno invaso la carreggiata la scorsa notte. Oggi era ancora molto difficile percorrere la Fossaltina, la strada provinciale che collega Fossalto alla Bifernina. Oltre ai mezzi dei vigili del fuoco e della Provincia di Campobasso, sul posto si sono messi al lavoro anche il sindaco Nicola Manocchio e alcuni volontari con pale e mezzi agricoli per togliere il fango. E’ stato poi necessario bloccare temporaneamente la strada, resa impraticabile dalla frana, per evitare problemi agli automobilisti in transito.

La situazione ancora non è tornata pienamente alla normalità. “Stiamo operando a Castelluccio – ha scritto in un post su Facebook il primo cittadino di Fossalto – per ripristinare le minime condizioni di sicurezza sulla strada. Andremo anche in altri posti ma siamo in pochi e le strade tante, troppe. Chiedo ai cittadini la massima prudenza nel percorrere le strade comunali. Noi continueremo incessantemente fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza”.

Non è la prima volta che quella zona del Molise centrale è costretto a fare i conti con i disagi provocati dal maltempo e con un territorio ad alto rischio idrogeologico.