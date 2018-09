Nubifragio su Bojano, allagata la sede del 118: operatori bloccati

E’ una storia che si ripete ad ogni acquazzone: la sede del 118 di Bojano viene puntualmente allagata con enormi disagi per il personale. E’ successo anche questo pomeriggio, 20 settembre, quando il parcheggio antistante e i locali interni sono stati invasi dall’acqua. E non solo: foglie, detriti e mozziconi di sigarette hanno reso ancora più sporca l’acqua piovana. A Bojano sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

“E’ una vergogna, non si può continuare a lavorare così. Perchè l’Asrem non fa nulla per risolvere questo problema?”, si sfogano gli operatori.

E in effetti sembra che ci sia indifferenza di fronte a questo problema. Perchè ad ogni acquazzone un po’ più violento non si può paralizzare un’attività così importante come quella del 118 di Bojano.