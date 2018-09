Da Petacciato a Los Angeles, dall’Adriatico molisano alle coste dorate della California. La vita riserva delle sorprese e chi più di Nino Fasolino può confermare che è proprio così. Lui ha 34 anni, da oltre un decennio gira il mondo per lavoro e da qualche mese è uno dei cuochi di N°10 Restaurant, il locale di proprietà dell’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero.

Non un locale qualsiasi, bensì un ristorante piuttosto chic sulla Terza Strada di Los Angeles, la città più famosa della California e meta turistica da tutto il pianeta. Proprio in questa parte così nota degli Stati Uniti Del Piero, oggi 43enne, trascorre buona parte dell’anno da quando ha lasciato il calcio giocato per lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria.

Il locale, aperto nell’aprile scorso in collaborazione col ristoratore Emanuele Romani, dispone di 140 posti a sedere distribuiti su quasi 400 metri quadrati di spazio e propone cucina rigorosamente italiana, tanto da proporre nei giorni scorsi un aperitivo cenato di gran classe.

Proprio la foto di Nino mentre lavora all’affettatrice è stata postata sulla pagina Instagram di N°10 Restaurant venerdì scorso. Sorridente come sempre, Nino si è messo in posa per uno scatto che ha ricevuto centinaia di mi piace e numerosi commenti.

“Del Piero? Certo che lo conosco, viene spesso a mangiare qui. Cucino per lui, sua moglie e i suoi figli” rivela Nino via Facebook. Da due anni questo giovane molisano vive a Los Angeles dove ha trovato lavoro come cuoco. Sempre nel campo della ristorazione, prima come cameriere e quindi in cucina, le sue precedenti esperienze nel sud della Francia e poi a Londra.

“Qui si vive bene, ma dipende da quanto guadagni. La vita a LA è cara” ammette Nino, che manca da Petacciato da un paio d’anni ormai. “Quando torno? Vediamo, prima o poi”. Chissà quante ne avrà di cose da raccontare.