Movida violenta: all’alba rissa fra tre ragazzi nella strada dei pub. Indaga la Polizia

Probabilmente avevano bevuto o ‘fumato’ un po’ troppo. E intorno alle 5 del mattino erano ancora in via Ferrari, nella ‘famosa’ strada dei pub di Campobasso, sempre stracolma di ragazzi nel fine settimana. Soprattutto ieri sera – 22 settembre – c’era tanta gente grazie alle temperature miti. Parecchi ragazzi, insomma, ne hanno approfittato per fare un po’ più tardi. Poi improvvisamente, mentre la via si stava svuotando e gran parte delle persone stava tornando a casa a dormire, è scoppiata una rissa fra tre giovani. Spintoni, calci e qualche schiaffo.

Per fortuna, quando ha visto la scena, chi era ancora in giro a quell’ora ha avuto la prontezza di prendere il telefonino e chiedere l’intervento della Polizia per paura che la situazione degenerasse, che uno dei ragazzi si ferisse. Qualcuno, infatti, avrebbe visto spuntare anche un coltello.

Quando gli agenti sono arrivati, sono riusciti a placare gli animi e hanno provveduto ad identificare i tre protagonisti della violenta lite: sono ventenni e di Campobasso. Nessuno di loro ha chiesto le cure dei medici.

I poliziotti li hanno ascoltati e hanno raccolto anche le testimonianze delle persone che a quell’ora si trovavano ancora in via Ferrari. Ma i motivi della rissa non sono ancora chiari e se uno dei ragazzi avesse aggredito gli altri.

La Polizia sta indagando sull’accaduto e probabilmente sarà supportata dalle immagini di alcune videocamere presenti nella strada dei pub.