Motoclub ‘Napulè’ visita la città, rombo di tuono tra le strade del Borgo Antico

Riflettori puntati sul Paese Vecchio che, domenica 23 settembre, è stato il protagonista indiscusso del rombo di tuono del Motoclub ‘Napulè’ arrivati in città per il tour 2018 che sta toccando numerose città italiane ed europee.

I motociclisti, giunti in città dalla vicina Campania, hanno ammirato le bellezze del Borgo Antico a strapiombo sul mare. Il tour, pianificato dall’incubatore emozionale motociclistico partenopeo, come si definiscono amabilmente sul loro sito internet, ha toccato la cittadina adriatica per condividere emozioni, luoghi ed amicizia.

I soci hanno incontrato anche il sindaco Angelo Sbrocca che li ha accolti nella Sala Consiliare, condividendo con loro uno scambio di doni ed un breve momento di convivialità. Durante il meeting i motociclisti si sono detti ammirati dalla bellezza della città, dalla pulizia e dall’ordine tanto da pianificare un’altra visita in compagnia delle rispettive famiglie oltre ad invitare il sindaco a recarsi come loro ospite a Napoli.