Molise Cinema a Roma, i vincitori Nuzzo e Di Biase presentano il film “Vengo anch’io”

Il Festival MoliseCinema arriva a Roma, lunedì 3 settembre, alle 21 nell’Arena Garbatella, con i vincitori della 16° edizione che si è svolta a Casacalenda dal 7 al 12 agosto scorsi. In programma c’è infatti “Vengo anch’io”, di Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, vincitore del concorso opere prime e seconde del Festival (premio assegnato dal pubblico), un esilarante road movie lungo l’Italia che racconta con sarcasmo e irriverenza il tema della diversità. È il primo film diretto e interpretato dalla coppia formata dal comico pugliese Corrado Nuzzo e dalla moglie e comica molisana Maria Di Biase, originaria di Bonefro, nota al pubblico televisivo per programmi come Zelig e Quelli che il calcio. I due protagonisti saranno presenti e introdurranno la proiezione insieme al direttore artistico di MoliseCinema Federico Pommier Vincelli. Proprio prima della premiazione a Casacalenda, i due comici sono stati protagonisti di uno spettacolo comico al Teatro Verde di Termoli.

Il film è preceduto dalla proiezione del cortometraggio statunitense ‘End of the line’, di Jessica Sanders, con Simon Helberg, vincitore del concorso internazionale e presentato in anteprima italiana a MoliseCinema.

Al Festival di Casacalenda sono stati inoltre premiati dalle giurie “Vita di Marzouk”, di Ernesto Pagano, per il concorso documentari, e “Cena d’aragoste” di Gregorio Franchetti, per il concorso dei corti italiani. La serata è l’evento conclusivo della rassegna ‘Sgarbatellum’, curata dal regista Alessandro Piva. Questa iniziativa dell’Arena Garbatella fa parte del programma Estate Romana, promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con la Siae.

MoliseCinema Film Festival è una manifestazione promossa dalla Direzione generale cinema del MiBact, dall’Assessorato Turismo e Cultura della Regione Molise e dal Comune di Casacalenda.