Se da un lato Ryanair deve fare i conti con i dipendenti in sciopero proprio oggi 28 settembre e l’Unione Europea che chiede alla compagnia di pagare più tasse, dall’altra il vettore irlandese diventato ormai un marchio universalmente conosciuto offre nuove possibilità di voli a costi ridotti. Chance che valgono anche per i molisani, visto che la nostra regione non dispone di un proprio aeroporto, ma ne ha diversi facilmente raggiungibili. A cominciare da quello di Pescara, per il quale sono state aggiunte due destinazioni molto richieste come Bucarest, già da ottobre e Praga, dall’aprile 2019.

È una delle novità annunciate dalla compagnia che ha diffuso in tutta Europa il fenomeno del viaggiare a basso costo, sebbene certi prezzi imbattibili sono sempre più difficili da trovare. Fra le 53 nuove destinazioni, due rotte riguardano appunto l’aeroporto abruzzese. Biglietti prenotabili subito per andare a Bucarest, capitale della Romania, mentre per volare verso Praga occorrerà attendere la prossima primavera.

Per il resto tutto confermato da Pescara, con le rotte europee ormai note quali Londra Stansted, Barcellona Girona, Bruxelles Charleroi, Francoforte, Dusseldorf, Varsavia, Cracovia e Malta e quelle italiane che sono Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino e Catania. Da tempo cancellate le destinazioni Parigi, Copenaghen e Cagliari.

Praga è anche una delle tre nuove destinazioni da Bari, altro aeroporto che pian piano sta scalando le classifiche di preferenza dei viaggiatori molisani data la facile raggiungibilità e l’ampio ventaglio di proposte. Bordeaux, Budapest e appunto la capitale della Repubblica Ceca sono le tre nuove possibilità di decollo dal capoluogo pugliese.

Ci sono però anche tanti molisani che scelgono di partire da Napoli, specie chi vive in provincia di Isernia o nel campobassano. In questo senso la città partenopea è quella maggiormente ‘premiata’ dall’aggiunta di voli di Ryanair con 9 nuove rotte: Malaga, Bordeaux, Exeter (Regno Unito), Marsiglia, Marrakech, Nantes, Cork, Chania (Creta) e Rodi.