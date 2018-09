Poteva finire molto peggio la violenta lite familiare sedata dall’intervento di una Volante nel pomeriggio del 25 settembre a Campobasso.

Le urla e le zuffe in quella famiglia erano state segnalate più volte dai vicini. Il clima di esasperazione che si respira dentro l’appartamento infastidiva occupanti e residenti del palazzo in cui si era rifugiato un ragazzo armato di un grosso coltello da cucina. Quando sono arrivati i poliziotti il giovane si trovava nella camera da letto della casa e minacciava i familiari brandendo la lama e apostrofandoli tutti con parolacce e insulti.

Nella scena confusa e tra gli animi agitati gli agenti sono riusciti a bloccare il ragazzo e a togliergli il coltello dalle mani prima che potesse ferire se stesso o gli altri. L’arma è stata sequestrata e lui denunciato per il reato di minacce aggravate.

Ricostruendo un po’ la situazione i poliziotti hanno scoperto che i litigi nascevano, a volte, per futili motivi ma anche per questioni di soldi. In mattinata, sempre dentro quell’appartamento, c’era stato già un violento battibecco finito con l’arrivo in ospedale di un componente della famiglia. Anche per questo gli atti dell’episodio sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria che sarà chiamata a valutare eventuali provvedimenti.

Dalla Questura, intanto, si invitano i cittadini a segnalare liti tra le mura domestiche che sono, purtroppo, l’anticamera di episodi violenti e, talvolta, dall’epilogo tragico.