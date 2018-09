Mettono in vendita un trattore on line, ma era un truffa: due calabresi scoperti e denunciati

Sono stati incastrati dai Carabinieri di Trivento i due truffatori calabresi che avevano provato a vendere un ‘finto’ trattore su un sito di acquisti on line. I due trentenni, residenti in provincia di Reggio Calabria, erano riusciti ad attirare l’attenzione e adescare un molisano con l’annuncio di vendita.

L’uomo, originario di Trivento, dopo aver preso contatti con i truffatori e probabilmente nel chiedere loro alcune informazioni sulle caratteristiche del mezzo agricolo, aveva iniziato a nutrire sospetti che il trattore esistesse veramente. Ad un certo punto intuendo che fosse un tentativo di truffa non si è lasciato raggirare. Si è rivolto ai Carabinieri di Trivento, i quali hanno accertato, dopo varie attività tecniche, l’identità dei due malfattori che sono stati denunciati. Dovranno rispondere di un tentativo di truffa on-line.

Non è l’unica operazione condotta dai Carabinieri di Bojano che nei giorni scorsi hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di prevenire la commissione di reati di genere ed in particolar modo di truffe, intensificando la cornice di sicurezza in prossimità dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali e nel proseguo della serata.

I controlli si sono concentrati prevalentemente sul territorio di Trivento e frazioni limitrofe, con presenza sia nei centri abitati, sia lungo le principali arterie stradali.

Questi i numeri dell’operazione, come riferiscono dall’Arma: “Sono stati sottoposti a controllo cinquanta autovetture, 59 persone, 6 esercizi pubblici ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili.

Capillare è stata inoltre l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali attraverso mirate verifiche circa l’eventuale abuso di sostanze alcoliche di persone alla guida di automezzi, ritenuta una delle concause più frequenti di incidenti stradali unitamente all’eccesso di velocità”.