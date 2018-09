Meteo con qualche incertezza solo fino a venerdì spiegano da meteoinmolise.com. Sull’ Italia e sul Mediterraneo occidentale è andato rafforzandosi un campo di alta pressione che sta garantendo giornate soleggiate e temperature su valori tipicamente estive. Se si esclude qualche disturbo venerdì la situazione rimarrà invariata anche nel prossimo fine settimana. Info e dettagli meteo su www.meteoinmolise.com.

L’ anticiclone che ha preso dominio dell’Italia nei giorni scorsi e che ha portato bel tempo e temperature tipicamente estive su tutto lo Stivale, subirà un leggero indebolimento tra giovedì e venerdì. Ciò sarà causato da aria umida di matrice atlantica, la quale si infilerà nella cupola anticiclonica sub-tropicale responsabile del caldo anomalo, pienamente da luglio, di questi giorni. Tra giovedì e venerdì andrà così scavandosi una blanda ma insidiosa bassa pressione sul Mar Tirreno, responsabile di 48 ore di tempo più variabile e a tratti instabile, con nubi anche estese e qualche locale pioggia o temporale; andrà meglio nel fine settimana. Nel dettaglio le previsioni meteo giorno per giorno fino a domenica.

Giovedì: mattina estiva con qualche velatura. Dalle ore centrali del giorno nubi più compatte arriveranno da ovest. Il rischio di fenomeni sarà basso ed interesseranno isolatamente i settori occidentali della regione per poi spostarsi sul campobassano al pomeriggio-sera. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno ancora su valori tipicamente estivi pur manifestando qualche lieve diminuzione. Ventilazione moderata da sudovest sulla provincia di Isernia e da nordest sulla costa.

Venerdì: mattinata generalmente stabile con tendenza a velature. Nel pomeriggio rischio di qualche fenomeno spaso sulle aree interne della regione. Miglioramento serale con poche nubi. Temperatura senza grandi variazioni di rilievo con punte di 30 gradi nelle pianure interne. Ventilazione debole. Mari calmi.

Sabato: al mattino nubi consistenti sulla costa e Basso Molise con qualche precipitazione in trasferimento poi verso il resto della regione nel pomeriggio. Miglioramento serale. Le temperature non subiranno grandi variazioni se non un leggero calo durante i fenomeni. Ventilazione debole. Mari calmi.

Domenica: mattinata stabile e soleggiata. Al pomeriggio sviluppo di nubi a cui saranno associate piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Precipitazioni che dureranno fino a sera. Miglioramento in nottata. Temperature senza variazioni di rilievo. Mari calmi, venti deboli.