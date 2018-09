Il meteo per i prossimi giorni indica l’insistenza di un perturbazione sui mari italiani, annunciano da meteoinmolise.com. Successivo miglioramento del tempo e ritorno dell’alta pressione a cavallo del fine settimana, in attesa di un nuovo cambio delle condizioni meteo durante la prossima settimana soprattutto per quanto attiene alle temperature.

Nel corso dei prossimi giorni un insidioso vortice di bassa pressione, ben strutturato a tutte le quote, si scaverà sul Tirreno portando locale maltempo su parte delle nostre regioni centro meridionali nonché una sostenuta ventilazione a rotazione ciclonica che interesserà il Tirreno prima e la Sardegna poi.

Resterà ai margini l’Italia settentrionale che godrà di tempo più stabile e soleggiato grazie alla protezione dell’alta pressione proteso dall’Europa occidentale sin verso gli Stati danubiani. Il vortice lascerà definitivamente le isole maggiori, interessate ancora sabato da qualche isolato fenomeno tra venerdì e sabato. Nel frattempo, una veloce perturbazione giunta al Nord scivolerà verso i Balcani portando qualche precipitazione su Alpi e Nordest sabato e domenica su Emilia Romagna e medio Adriatico. La settimana successiva vedrà l’ingresso di corrente più fresche da est e un generale cambio della circolazione. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito ufficiale di meteoinmolise.com.

Giovedì: mattina che partirà con tempo discreto anche se, durante le prime ore del mattino, avremo una presenza diffusa e costante di nubi basse e dense copriranno parzialmente il cielo. Tassi di umidità elevati nell’atmosfera per le abbondanti piogge delle ore precedenti. Banchi di nebbia probabili. A seguire avanzeranno delle schiarite da ovest verso est. Tuttavia, già dal tardo mattino e le primissime ore del pomeriggio, le nubi si faranno più consistenti e daranno luogo a precipitazioni sparse tra la provincia di Isernia, il campobassano e i monti del Sannio. Non si prevedono precipitazioni in Basso Molise e sulla costa. Cessazione dei fenomeni in nottata. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno intorno alle medie del periodo. Minimi intorno a 18 gradi e massime fino a 27 gradi. Ventilazione moderata da nordovest sulla costa. Mari calmi.

Venerdì: mattinata generalmente stabile e piuttosto soleggiata ad esclusione di addensamenti prodotti da nubi basse nelle prime ore della giornata. Possibili banchi di nebbia. Nel pomeriggio rischio di qualche fenomeno sparso sulle aree interne della regione. Miglioramento serale con poche nubi. Temperatura senza grandi variazioni di rilievo e punte di 26-28 gradi sulla costa. Ventilazione debole. Mari calmi.

Sabato: giornata migliore del fine settimana. Mattina soleggiata ma umida. Anche il pomeriggio stabile e sereno se si escludono poche nubi nelle aree interne. Serata stellata. Temperature massime ovunque comprese tra 26 e 28 gradi. Ventilazione debole. Mari calmi.

Domenica: mattinata stabile e soleggiata. Al pomeriggio sviluppo di nubi a cui saranno associate piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Precipitazioni che dureranno fino a sera. Miglioramento in nottata. Temperature senza variazioni di rilievo. Mari calmi, venti deboli.