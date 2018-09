Il nucleo instabile giunto sull’Italia nel fine settimana appena trascorso sarà sostituito da un generale miglioramento e dal ritorno dell’alta pressione, spiegano da meteoinmolise.com. Quindi ci aspettiamo un generale miglioramento delle condizioni meteo e temperature di nuovo in aumento. L’estate continua anche a settembre.

Il flusso zonale atlantico ha portato in Italia nello scorso fine settimana, la prima perturbazione di settembre. Abbiamo assistito a fenomeni importati nel centro Italia e conseguentemente anche a un discreto abbassamento delle temperature. La circolazione fresca persisterà anche nella giornata odierna e in particolar modo la settimana partirà con una mattinata dal tempo fresco. L’evoluzione meteo ci indica un allontanamento della suddetta circolazione fresca verso est, e il riaffermarsi di una alta pressione mediterranea con temperature in aumento. Aumentano considerevolmente le possibilità che una fase quasi estiva possa caratterizzare parte del mese in corso con valori termici diurni particolarmente gradevoli. Info ed approfondimenti sul sito.

Lunedì: mattina soleggiata o al più con poche nubi e dal clima molto frizzante. Temperature minime sotto i 15 gradi e vicino ai 10 gradi in montagna. Al pomeriggio instabilità in aumento con probabili rovesci e temporali sul Molise centrale ed occidentale. Poco nuvoloso sul Molise orientale e costiero. Serata stabile. Temperature stazionarie su valori leggermente al di sotto della media del periodo. Ventilazione moderata da nordest nel pomeriggio sulla costa e basso Molise. Mari calmi.

Martedì: al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Verso le ore centrali del giorno qualche piovasco possibile nelle aree interne. Sulla costa ancora diffusamente soleggiato. Serata stabile. Ripresa delle temperature con valori fino a 25 gradi sul capoluogo e 27-28 gradi sulla costa. Ventilazione debole. Mari calmi.

Mercoledì: giornata dominata dall’alta pressione. Cielo stabile e soleggiato sereno dalla mattina alla sera. Le temperature guadagneranno ancora qualche grado riportandosi nelle medie del periodo. Mari calmi, venti deboli.