Mensa scolastica, da lunedì 10 settembre aperte le iscrizioni. Ecco come fare

A partire da lunedì 10 settembre sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie di Campobasso che partirà l’8 ottobre.

Il modulo di iscrizione è reperibile nelle segreterie delle scuole, allo sportello unico servizi alla persona del Comune di Campobasso, in via Cavour n. 5, al piano terra (telefono 0874/405.557-312-598), oppure presso l’Urp del Comune (sito in Palazzo San Giorgio al piano terra). E’, inoltre, possibile scaricare il modulo dal sito internet del Comune: www.comune.campobasso.it. alla sezione “Casa, Scuola, Famiglia”.

Si fa presente, altresì, che già da qualche anno è stato introdotto un sistema innovativo di gestione del servizio mensa che ha permesso il superamento della gestione cartacea dei buoni pasto e l’introduzione di un nuovo sistema informatizzato dei pagamenti e della prenotazione pasti. Pertanto, il servizio di mensa scolastica viene erogato a fronte di un pagamento anticipato con acquisto di “buoni virtuali” al bar caffetteria Pe.ga.so. s.n.c., via Ungaretti, 15 o tramite gli uffici di POSTAexpress- Poste private – Agenzia di Campobasso via Monsignor Bologna, 63/B.

La ricarica è gratuita.

Il modulo di richiesta, debitamente compilato, andrà consegnato allo sportello unico di via Cavour 5 che dal 10 settembre e fino al 19 ottobre sarà aperto al pubblico dalle 10 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, e, nei giorni di martedì e giovedì, anche nelle ore pomeridiane, dalle 16 alle 17,30.