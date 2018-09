Per chi frequenta il Borgo antico di Termoli tutto l’anno, i volti di Max e Carmen, gestori dell’Alimentari “Il nuovo baobab”, erano diventati familiari. Più che commercianti, quasi degli amici o addirittura dei confidenti. Per molti un punto di riferimento. Ma da sabato scorso 22 settembre quel punto di riferimento non c’è più.

L’Alimentari del Borgo ha chiuso, stritolato dalla concorrenza sempre più aggressiva dei grandi marchi della distribuzione e soprattutto dallo spopolamento progressivo del Paese vecchio. Perché si fa presto a dire che bisogna rilanciare gli splendidi ma deserti borghi del Molise mentre si assiste all’ibernazione, per almeno dieci mesi l’anno, del suo Borgo più caratteristico, conosciuto e apprezzato. Ma che d’inverno non esiste, in primis per i termolesi.

La conferma arriva proprio dalle parole di Max, che fra le ultime pagnotte di pane da vendere e gli scaffali ormai semivuoti del locale, confida uno stato d’animo a metà fra il sollevato e il preoccupato, durante un pomeriggio uggioso che sembra annunciare proprio l’inverno in cui il Borgo va in letargo e finisce nel dimenticatoio. “I termolesi qua ci sono sempre venuti poco, non hanno molta cultura del cibo” dice con una punta d’amarezza questo agricoltore aquilano che si è cimentato prima nel commercio equo e solidale e poi in quello dei prodotti tipici molisani. Una scelta che seppure potrebbe apparire vincente, nell’epoca in cui tutti si riempiono la bocca con frasi fatte come alimentazione a chilometro zero o obbrobriosi inglesismi come slow food, in realtà si è dimostrata deficitaria a lunga scadenza.

A Max, titolare dell’attività da più di un decennio, piace raccontare la storia del Galbanone. È probabilmente l’emblema del perché un negozietto nel cuore della città più turistica del Molise non sia riuscito a veicolare il messaggio del ‘mangiare bene, mangiare molisano’. “Ogni tanto arriva qualcuno che mi chiede un panino. Sceglie un affettato e poi, davanti a una ampia possibilità di scelta fra formaggi tipici molisani mi fa: ‘Ma non ce l’hai il Galbanone?’”.

Inutile sottolineare la differenza di qualità, nonché di sapore, fra un formaggio della grande distribuzione e le prelibatezze nostrane. Stracciate, burrate, ricotte dell’Alto Molise, salsicce e ventricine del Basso Molise. “L’unica cosa non molisana del banco salumi e formaggi è il prosciutto” sottolinea Max, che rivela come “ci sono clienti che vengono qui ogni anno d’estate e fanno rifornimento di prodotti. Ma i termolesi qui non ci vengono. Innanzitutto perché al Borgo, a parte qualche domenica mattina, d’inverno non passa nessuno. Anche chi va alle Tremiti qui non viene. Non c’è un cartello, nulla. Magari non lo sanno proprio”.

D’estate è un po’ diverso, ma i residenti ormai hanno scelto la comodità e la possibilità di scelta dei grandi marchi. Di recente tre nuovi supermercati hanno aperto nella zona fra corso Nazionale e corso Fratelli Brigida. Facile intuire che la casalinga opti più facilmente per una spesa “tutto compreso” invece che per la capatina al borgo, dove per altro senza permesso le auto non potrebbero circolare.

È la stessa storia già vista e rivista nei paesi più piccoli, dove il negozietto tipico, l’Alimentari sotto casa con cui molte generazioni sono cresciute, sta cedendo il passo ai cosiddetti franchising, ai grandi marchi che impongono i loro prodotti a prezzi più vantaggiosi. Ma a rimetterci è quasi sempre la qualità. “Qualcuno è venuto a dirmi: ‘ma non ce l’hai più quel formaggio che era così buono?’” racconta Max, amareggiato perché “quella persona non veniva al negozio da mesi e lo stesso prodotto, ma di lavorazione industriale, lo aveva preso al supermercato a basso costo notando subito la differenza di sapore”.

In sostanza come afferma lui senza timore di smentita “se il negozio chiude è perché la gente ha scelto così. E poi anche perché molti clienti sono passati a miglior vita”. Il borgo si spopola e chi non se ne accorge è miope. Per due mesi l’anno è il centro della vita termolese, ma da settembre a giugno è come se non esistesse. Le case sono quasi sempre vuote o vengono trasformate in B&B, appartamenti da affittare, alberghi diffusi.

Eppure Max, decisamente stanco di quella vita divisa fra la campagna dove coltiva grano e olivi e il negozio dove d’estate chiudeva anche dopo l’una per vendere qualche birra, non nasconde che in fondo in fondo non chiude a cuor leggero. “Mi dispiace per gli sfattoni che non sapranno dove andare” dice con un sorriso triste.

Si riferisce a un gruppo di giovani, magari non più giovanissimi, alcuni dei quali appassionati di cultura o impegnati nel sociale. Persone che amavano ritrovarsi in quel vicolo di fronte al locale di via Duomo, a chiacchierare e bere birra. Per loro il negozietto era un luogo in cui discutere e divertirsi, un punto di connessione reale e non sui social. A Max, è il segreto di Pulcinella, quelle serate mancheranno tanto quanto agli ‘sfattoni’.

“Poi mi dispiace per le vecchiette. Per loro questo non è solo un negozio comodo dove comprare il latte o farsi portare le casse d’acqua in casa, ma anche un posto dove venire a fare due chiacchiere”. Quasi un confessionale per qualcuno, sebbene la Cattedrale sia a pochi metri. “È capitato di persone venute da me preoccupate perché il figlio non tornava a casa. E una volta mi sono venuti a chiamare d’urgenza perché una signora era caduta in casa”.

E poi il terzo motivo di rammarico. “Per i fornitori, molti dei quali venivano a Termoli solo per me. Può sembrare strano, ma per alcuni un rivenditore che chiude è una mazzata”. Dal vino alle marmellate, dalla pasta ai biscotti, dagli ortaggi sott’olio ai formaggi, per l’appunto. Fra tisane e bevande del commercio equo e solidale, ridimensionato a poco a poco, ci si poteva cibare del Molise semplicemente facendo quattro passi al Paese vecchio. “Qualche anno fa hanno fatto l’Agri Summer food al Borgo, ma avevo più prodotti molisani io che tutti gli stand assieme” scuote la testa quest’omone prossimo ai cinquant’anni, col fisico da rugbista come tradizione aquilana vorrebbe. “Il rugby mi piace, ma preferisco il calcio. Almeno adesso avrò più tempo per tornare a L’Aquila e tifare per L’Aquila calcio, anche in Prima categoria, non mi interessa. Mi diverto lo stesso”.

Ma mentre Carmen ha scelto una strada diversa da quella attuale, Max resterà in Molise, nella sua campagna a San Giacomo degli Schiavoni. “Un po’ di timore c’è – confessa -. Qua ero un po’ al centro di tutto, almeno d’estate. Lì sarò da solo e la cosa mi spaventa. E poi con la campagna si fatica e non si diventa certo ricchi, lo sanno tutti”.

E un altro negozio, magari in un posto diverso? “No, basta col commercio. Adesso mi dedico solo alla campagna”. E prima di chiudere, si lascia scattare una foto con indosso la maglietta ideata da lui, con la scritta “Hard Rock Cafò”, che descrive perfettamente lo spirito goliardico e l’ironia che lo contraddistinguono. L’Alimentari ha chiuso, nell’indifferenza di molti, ma come recita un aforisma anonimo “la mancanza è la presenza più forte che si possa sentire”.