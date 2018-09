Mater ecclesiae in festa, strade chiuse al traffico durante la processione

Si svolgeranno domani – 12 settembre – i festeggiamenti in onore del Santo nome di Maria nella parrocchia marianista Mater ecclesiae, che si trova nel quartiere Vazzieri di Campobasso. Per l’occasione la Chiesa ha organizzato una serie di festeggiamenti: il clou ci sarà con la processione che si svolgerà domani pomeriggio dalle ore 17.

Per consentire il passaggio della statua portata in spalla e dei fedeli in sicurezza, fino al termine della processione saranno chiuse temporaneamente al traffico alcune strade del quartiere vazzieri: via Leopardi, via Nievo, via Verga, viale Manzoni, via Carducci e via Svevo. Invece fino a domani sera a mezzanotte sarà vietata la sosta in via Svevo all’altezza dell’ingresso antistante la chiesa.