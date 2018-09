“Invasione” al mare e alle Tremiti, tanti sub per scoprire le bellezze nascoste

Se agosto è stato un mese difficile dal punto di vista turistico a causa di terremoto e maltempo con villeggianti che hanno lasciato la città o non sono nemmeno arrivati dopo il 15 agosto, settembre si prende la sua rivincita. E lo dimostrano anche i numeri, che oggi in particolare – domenica 16 settembre – hanno visto le Tremiti particolarmente gettonate per trascorrere ancora una volta la giornata al mare.

Come riporta anche l’Ansa, pienone anche al porto questa mattina dove i tre traghetti diretti alle Tremiti hanno registrato più di 500 passeggeri dirette alle Diomedee non solo per la giornata in spiaggia, ma anche e soprattutto per i sub che prediligono le cristalline e trasparenti acque dell’Adriatico che bagnano le isole, considerate uno dei posti migliori per fare immersioni e ammirare il panorama nascosto sotto al mare.

Anche le spiagge della costa termolese, da nord a sud, hanno registrato ancora numerosi cittadini e anche tanti turisti arrivati sui litorali per una giornata di mare visto che le temperature settembrine sono ancora prettamente estive. Sembra proprio che l’estate non sia finita.