C’è qualcuno che non torna ancora al lavoro, o qualcuno che invece ha i turni e poi ci sono i bambini, quelli che fino a quando non riapre la scuola ne approfittano fino all’ultimo per castelli di sabbia e lunghe ore in acqua.

Il mare a settembre sul lungomare nord di Termoli non ha nulla da invidiare agli altri mesi: il sole c’è, il caldo pure, l’acqua è limpida e ci sono anche i vacanzieri. Pochi certo, molto meno rispetto ai mesi estivi, ma comunque presenti sulla spiaggia libera e nei lidi balneari dove si continua a lavorare fino a quando il meteo permetterà di trascorrere qualche ora in spiaggia.

Una calma che si rispecchia anche sul lungomare, senza particolari problemi e disagi per la circolazione.

Insomma il bello del mare di settembre: la tranquillità e la possibilità di godere ancora di sole, spiaggia e tintarella.