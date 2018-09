Marco e Maurizio ambasciatori per un giorno. In America per rendere omaggio al paese gemello di San Giacomo

Dopo tre settimane di vacanza “On the road” negli Stati Uniti, non poteva mancare una tappa nella località gemella della loro San Giacomo degli Schiavoni. Per un giorno Marco e Maurizio La Fratta, 33 e 32 anni, sono stati gli ambasciatori del paese a Pittston, paese di poco più di 7mila abitanti in Pennsylvania con una forte presenza di emigranti sangiacomesi di inizio Novecento e anche prima.

Marco e Maurizio a San Giacomo e dintorni sono due personaggi noti, per via della grande passione per la musica. Insieme gestiscono il Bobby’s bar a San Giacomo e loro vacanza ha riscosso un certo seguito sui social. Una vacanza fuori dai canoni moderni e più vicina al classico viaggio “On the road” della tradizione letteraria e cinematografica a stelle e strisce.

Macinando anche 600 chilometri al giorno hanno visitato diverse località statunitensi, da San Francisco a Los Angeles, da New Orleans al Gran Canyon, fino a risalire sulla costa est dove hanno toccato Philadelphia, Washington e New York City. In mezzo, qualche giorno prima di ripartire per l’Italia, una giornata, quella di mercoledì scorso, spesa nella località Gemella di San Giacomo.

Hanno consegnato al sindaco di Pittston Michael Lombardo un omaggio inviato dal suo omologo Costanzo Della Porta. “Ci sentiamo a casa” hanno commentato su Facebook a margine dell’incontro. Di loro ha parlato il giornale locale psdipatch.com. Nell’articolo redatto da Jimmy Fisher si possono leggere parole di grande vicinanza. “Abbiamo molte cose in comune. Sappiamo che molti sangiacomesi sono venuti qui per lavorare nelle miniere di carbone cent’anni fa o anche di più”.

Col sindaco si è parlato di arte dopo la visita nei luoghi più caratteristici di Pittston. Il primo cittadino Michael Lombardo ha sottolineato come “chi arriva qui si sente un amico e parte della famiglia”. Si è detto entusiasta della visita e ha annunciato l’intenzione di ricambiare e di organizzare un viaggio per alcuni suoi concittadini in Molise.