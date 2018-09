Ci siamo. La Magnolia è pronta per una nuova esaltante stagione – la seconda consecutiva – nel campionato di basket di serie A2. Così come nello scorso torneo, anche in questo l’avvio del quintetto rossoblù sarà sul parquet amico del PalaVazzieri, nella circostanza con la formazione capitolina dell’Athena Roma.

Le ragazze allenate da Mimmo Sabatelli hanno l’entusiasmo e la voglia di tuffarsi nella stagione regolare dopo una corposa preparazione che ha visto le rossoblù tra le prime formazioni di categoria ritrovatesi a sudare in palestra dallo scorso 20 agosto. Sono state settimane di intenso lavoro, sia fisico che tecnico, con in calendario ben sei uscite amichevoli. Nei giorni scorsi, tra l’altro, il gruppo delle magnolie si è ritrovato al completo con il rientro dall’infortunio (la lussazione del mignolo della mano destra) dell’esterna (e capitano) Roberta Di Gregorio, pronta a dare il suo contributo alla causa.

“Ho visto un gruppo carico e determinato – l’analisi della vigilia del coach Mimmo Sabatelli – che ha tanta voglia di scendere in campo per una gara ufficiale dopo un mese e mezzo di lavoro continuativo. Senz’altro, come in tutte le gare d’apertura, ci sono delle insidie che dovremo avere la bravura di saper riconoscere e disinnescare”.

L’Athena Roma antagonista delle rossoblù è formazione entrata in scena nel gran ballo dell’A2 per via di un ripescaggio. Quest’estate il team capitolino è stato al centro delle cronache per l’innesto di Valentina Vignali, ala-pivot ‘patinata’ per via del suo essere modella e personaggio televisivo, oltre che cestista. Nel roster della romane, peraltro, c’è spazio anche per le qualità e l’esperienza di due ex San Raffaele come Elena Russo e Laura Gelfusa, asse play-pivot del prime rivali dei fioridacciaio.

Per disinnescare i pericoli della formazione romana, in casa rossoblù, le idee sono ben chiare.

“Dovremo giocare di squadra – discetta il tecnico delle magnolie – come questo gruppo sa fare, lavorando d’insieme in attacco per trovare una soluzione ad alta percentuale, potendo contare dalla nostra su diverse opzioni realizzative. In difesa, invece, sarà determinante stringere il più possibile le maglie per ridurre il potenziale delle loro bocche da fuoco. Servirà serenità e consapevolezza di dover anche soffrire per portare a casa il referto rosa, partendo dalla difesa che potrà essere un’arma prioritaria e dalla volontà di regalare una gioia ai nostri tifosi”.

A precedere la palla a due alzata dal primo arbitro (la partenopea Simona Belprato che avrà quale secondo il corregionale Giuseppe Vastarella) ci sarà un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Concato, tra i padri dell’epopea di Vicenza nell’universo rosa.