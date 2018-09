In città molti non vedono l’ora di conoscerlo di persona. Sperano che presto la nuova società di Nicola Circelli possa convocare un incontro aperto a stampa e tifosi. Nel frattempo, il patron – nato a San Bartolomeo in Galdo e che a dir la verità a Campobasso viene di frequente – lancia un appello alle aziende del territorio per avviare un percorso comune per rilanciare i Lupi, portare la squadra in campionati più prestigiosi.

Un progetto avviato grazie ai soci inglesi già entrati nel sodalizio societario, ma che può essere consolidato solo con il sostegno dell’imprenditoria locale che, in realtà, di recente si è dimostrata ‘freddina’ e poco attenta alle sorti del Campobasso calcio.

Ai titolari delle aziende locali Circelli ha inviato una lettera – pubblicata anche sulla pagina Facebook del club – per illustrare obiettivi e fornire i primi dettagli di un progetto che punta ad uscire fuori dai confini regionali, ma che avrà a Campobasso il suo nocciolo duro.

Ecco la lettera scritta dal patron: “Come nuovo presidente della Sssd Città di Campobasso sto esplorando le possibili collaborazioni per portare il Campobasso Calcio nelle posizioni che la nostra città, i tifosi, e tutta la regione Molise meritano.

Il supporto di un gruppo finanziario londinese e le partnership con società di comunicazione con esperienza ai massimi livelli dello sport, sono la nostra garanzia di un progetto sano e sostenibile, di respiro internazionale ma con salde radici molisane.

Questa lettera, rivolta alle aziende sul territorio, vuole essere l’inizio di un nuovo corso, un modo di collaborare diverso, un modo per esportare tramite lo sport, il calcio, realtà imprenditoriali come la vostra che sono il cuore pulsante e la ricchezza del nostro territorio.