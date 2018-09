Altro che eterno riposo. Al cimitero di Campobasso non c’è pace neppure per i morti. Tra il vecchio vizio di rubare i fiori sulle lapidi e che fa giustamente arrabbiare i familiari dei defunti e i nuovi loculi già quasi finiti, c’è poco da stare sereni.

Da agosto, poi, è iniziata l’esumazione delle salme, o meglio di quel che ne resta, per le concessioni assegnate dal Comune di Campobasso per i loculi. Trascorsi 40 anni, le concessioni vanno rinnovate o il loculo verrà liberato. Insomma, i defunti sepolti nel 1978 rischiano lo ‘sfratto’.

Lo prevede una legge approvata nel 1975 che ha modificato il concetto stesso di camposanto diventato, da luogo in cui custodire i propri cari a vita (un tempo le concessioni erano perpetue, poi si passò a 99 anni, ndr), a luogo in grado di garantire una rotazione per tutti. E lo scorso 19 luglio, dagli uffici dei servizi cimiteriali, è stato pubblicato l’avviso per informare chi ha concessioni cimiteriali rilasciate dal 15 luglio del 1978 che entro 60 giorni dalla data di scadenza sarà necessario comunicare il rinnovo della concessione presentando un apposito modulo reperibile negli stessi uffici comunali.

Cosa accade nel caso in cui i familiari dei defunti interessati non comunichino niente alle strutture competenti? Scatta lo ‘sfratto’. O meglio, “i resti mortali del defunto – si legge nell’avviso – verranno collocati d’ufficio nell’ossario comune, dal quale non potranno più essere recuperati e l’amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del loculo senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario”.

Al contrario, rispondendo all’avviso, gli interessati potranno rinnovare la concessione per altri 40 anni o anche per una durata diversa, secondo quanto prevede il regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali, su pagamento delle tariffe in vigore e variabili a seconda della posizione.

Ma potrebbero verificarsi anche altre possibilità: in caso di non completa mineralizzazione della salma collocata nel loculo scaduto, si potrà procedere alla inumazione, alla cremazione o al trasferimento della salma in un altro cimitero. Oppure se i resti si sono mineralizzazioni completamente, si potranno raccogliere in apposite cassette per la tumulazione in ossari disponibili o nell’ossario comunale.

Senza una risposta da parte della famiglia del defunto, “il Comune ne disporrà nel modo che riterrà più opportuno”.

Le disposizioni, che riguardano non solo il cimitero di via San Giovanni a Campobasso ma anche quello della frazione di Santo Stefano, hanno fatto suonare un campanello d’allarme. Perchè c’è bisogno di liberare nuovi loculi? Sono già terminati gli spazi anche nella zona nuova del camposanto dove due anni fa venne avviata la realizzazione di mille nuovi loculi? Il cimitero rischia ancora di ‘esplodere’?

“Il rinnovo della concessione dopo 40 anni dalla tumulazione è prevista dalla legge – puntualizza l’assessora Maripina Rubino. Dal suo punto di vista a Campobasso “non ci sono problemi di spazio perché – dice a Primonumero – il Lotto E è in fase di completamento, entro la fine dell’anno saranno completati i lavori e quindi non ci saranno problemi in caso di nuovi decessi”.

Certo, i problemi di sovraffollamento nei cimiteri è comune a tante città italiane. A Campobasso, poi, a complicare le cose c’è il ‘vizio’ di prenotare i loculi anche se si è in vita creando enormi difficoltà a chi ha bisogno di un posto in cui tumulare il proprio defunto appena venuto a mancare. Sembra infatti che anche i loculi in costruzione siano stati già quasi tutti prenotati e che sarebbero rimaste libere soltanto le file più in alto. Il che potrebbe costringere il comune di Campobasso a pianificare al più presto la costruzione di nuovi loculi.