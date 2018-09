Per ore è stato impossibile contattare i numeri di emergenza 112 e 113, i riferimenti per la pubblica sicurezza, quelli per chiedere l’intervento di Polizia e Carabinieri. Solitamente funzionano pure quando non c’è rete, nelle zone in cui non c’è ‘campo’, come si suol dire. Un guasto nella centrale di via Conte Rosso (in foto) a Campobasso ha provocato l’interruzione delle linee telefoniche non solo nel capoluogo molisano, ma in tutta la provincia. Un problema esteso e che ha riguardato pure Termoli.

“I telefoni sono stati fuori uso dalle 20 di ieri sera (3 agosto, ndr)”, la segnalazione arrivata alla nostra redazione ben presto questa mattina, quando il problema non era stato ancora risolto.

Per diverse ore, dunque, i cittadini che avevano bisogno dell’intervento della Polizia o dei Carabinieri per eventuali furti o per segnalare altri episodi di criminalità non hanno potuto farlo. O meglio, dall’altro capo del filo non avrebbero ricevuto una risposta a causa del malfunzionamento delle linee.

“Ci sono stati problemi nella centrale di Campobasso dalle prime ore dell’alba che hanno provocato disagi sulle linee del 112 e del 113 – hanno confermato dall’ufficio stampa della Telecom – ma siamo stati subito operativi e alle 10.30 il guasto è stato riparato. Su queste situazioni abbiamo la sensibilità di intervenire il prima possibile e quindi abbiamo operato per risolvere il problema. Siamo intervenuti immediatamente perchè c’è massima attenzione: sappiamo che il Molise è interessato in questo periodo dallo sciame sismico e sappiamo che i numeri di emergenza devono essere pienamente funzionali”.

Per la seconda volta dunque nel giro di quattro giorni si registrano problemi sulle linee telefoniche fisse della Telecom: quattro giorni fa a Baranello un altro guasto ha mandato in tilt telefoni e cellulari.

Per questo, il secondo episodio di questo tipo – anzi questa volta ancora più grave perchè ha riguardato i numeri di emergenza di Polizia e Carabinieri – ha messo in agitazione la popolazione, soprattutto coloro che vivono nel cratere sismico, interessato da 20 giorni da scosse di terremoto. Per fortuna, nel periodo del blackout della Telecom non ci sono stati eventi sismici significati: l’interruzione della linea telefonica non avrebbe consentito interventi tempestivi.