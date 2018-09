Dopo l’annuncio per essere stato selezionato tra le 35 scuole italiane ad accogliere il nuovo percorso di studi in “Biologia con curvatura biomedica” indirizzata agli studenti con particolari interessi verso il campo sanitario, alcuni rappresentanti dell’istituto Alfano hanno partecipato al convegno del 19 settembre scorso a Roma nella sala delle Comunicazioni del Miur.

All’evento di presentazione del nuovo percorso erano presenti la docente referente, la professoressa Rossana Vaudo, il presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Campobasso, la dottoressa Carolina De Vincenzo e la Dirigente dell’Istituto Alfano, la dottoressa Concetta Rita Niro: «La nostra è una scuola in crescita, non solo in termini numerici, ma anche in termini di offerta formativa, sia dal punto di vista del ventaglio dei percorsi offerti alle famiglie (licei classico e scientifico, liceo scientifico con opzione scienze applicate e a indirizzo sportivo e ora anche percorso a curvatura biomedica), sia da quello squisitamente qualitativo: la ricerca e l’innovazione didattica, la formazione e l’attitudine alla sperimentazione che caratterizzano il nostro corpo docente, maturato in questi anni, ci hanno portati ad interpretare e ad adeguarci ai cambiamenti in atto nel mondo intorno a noi, confermandoci come istituzione educativa e formativa in crescita anche nelle preferenze delle famiglie e degli studenti del nostro contesto di riferimento. Certamente è anche per questi motivi che siamo stati scelti dal Miur per avviare già da quest’anno il percorso a curvatura biomedica per le classi terze».

Gli studenti avranno la possibilità, a partire dall’anno scolastico appena avviato, di approfondire le materie scientifiche con i docenti dell’istituto e al tempo stesso confrontarsi con i medici e gli esperti del settore. Alle lezioni potranno affiancara anche una serie di tirocini nelle strutture sanitarie validi anche come alternanza scuola-lavoro.

Durante la giornata di convegno, la delegazione dell’Alfano ha incontrato l’ispettore, il dottor Massimo Esposito, selezionatore delle scuole e membro della cabina di regia minsteriale, il senatore Pittoni, il sottosegretario Giuliani e, durante la pausa pranzo, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.