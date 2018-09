Tornerà il caldo con il bel tempo nei prossimi giorni. È quanto annuncia www.meteoinmolise.com nelle previsioni di inizio settimana. “L’anticiclone afro-mediterraneo tornerà a far voce grossa sull’Italia nel corso della nuova settimana determinando una fase di bel tempo e soprattutto di temperature in deciso rialzo. Ci attendono così alcuni giorni ancora dal sapore estivo con ampi spazi soleggiati da Nord a Sud e temperature ben oltre le medie del periodo. L’aria calda in risalita da Sud porterà i termometri localmente oltre i 30°C, in particolar modo al Nord, su Tirreniche centro settentrionali ed Isole Maggiori. Martedì e mercoledì saranno le giornate più calde con punte localmente di 31/33°C in Val Padana, 32/34°C su interne toscane, Umbria e Sardegna meridionale. Punte di 32 gradi potranno essere raggiunte anche nelle pianure interne del Molise. Nel dettaglio le previsioni giorno per giorno su meteoinmolise.com.

Lunedì 10 settembre: mattina estiva e completamente soleggiata ad esclusione di isolate velature durante le prime ore della giornata. Al pomeriggio cielo sereno su tutta la regione. Serata stabile. Temperatura nella media del periodo; di giorno si toccheranno 27-28 gradi sul capoluogo, 30-31 gradi su venafrano, Isernia e basso Molise; 20 gradi in montagna, 27-28 gradi sulla costa. Ventilazione assente. Mari calmi.

Martedì 11 settembre: al mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Pomeriggio soleggiato e caldo. Serata stellata. Temperatura in aumento di qualche grado con punte di 32 gradi nelle pianure interne. Ventilazione debole. Mari calmi.

Mercoledì 12 settembre: un’altra giornata governata dall’alta pressione. Tempo stabile e caldo al mattino. Soleggiamento prevalente anche al pomeriggio. Serata stabile. Temperature di qualche grado oltre le medie del periodo con punte massime di 32 gradi nelle aree interne di pianura e 29-30 gradi sul capoluogo. Ventilazione debole. Mari calmi.