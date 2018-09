“Che bello, gli alberi di Natale!”. Gli occhi sgranati e felici davanti alla vetrina di un negozio di uno dei centri commerciali del capoluogo. Gli amanti dello shopping natalizio possono esultare e iniziare a pensare con largo anticipo all’allestimento dell’albero di Natale.

Nonostante l’estate sia finita e da pochi giorni sia entrato l’autunno, mentre c’è chi indossa ancora magliette a maniche corte, in alcuni punti vendita è già possibile entrare e scegliere l’abete. Ce ne sono di varie misure, qualcuno ha pure una ‘spruzzata’ di neve artificiale. E poi palline e festoni sono in bella mostra sugli scaffali. Attorno alcuni zaini ricordano che siamo al 29 settembre, l’attività didattica nelle scuole è ripresa da poco, ma è già febbre da Natale.

Non c’è dubbio: quest’anno, in anticipo di oltre due mesi, sono stati bruciati i tempi. Non si è aspettato nemmeno la festa di Halloween del 31 ottobre, che fa un po’ da data spartiacque per vedere le corsie dei negozi riempirsi di prodotti natalizi. Anzi, fino a qualche anno fa, con l’Immacolata si apriva tradizionalmente il Natale: era il giorno dedicato all’albero e al presepe. Ora è tutto più veloce. E anche l’Italia assorbe sempre di più il trend commerciale americano che ‘polverizza’ tempi e ricorrenze. Campobasso non è esente da questa tendenza: basti pensare che a luglio, con le scuole chiuse da un paio di settimane, nei supermercati erano già comparsi cartelle, quaderni e colori.