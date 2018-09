Legittima difesa, il penalista De Michele al Senato: “Neanche lo Stato ha potestà di uccidere”

Si è discusso ieri – 11 settembre – in Commissione Giustizia al Senato del tema ‘caldo’ della legittima difesa.

Ad intervenire, in rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense, c’era Antonio De Michele, noto avvocato penalista termolese, chiamato appunto ad esprimersi sui disegni di legge di iniziativa popolare e di iniziativa parlamentare che si propongono di modificare l’istituto della legittima difesa. Sono diverse infatti le proposte: 5 di iniziativa parlamentare e 1 di iniziativa popolare.

In un post pubblicato su facebook, l’avvocato riassume il suo intervento a Palazzo Madama.

“Ho espresso contrarietà motivata sui contenuti di tutte le proposte, evidenziando che la norma dell’art. 52 del codice penale, nell’attuale formulazione, appare adeguata a bilanciare i contrapposti interessi, tra la difesa posta in essere da chi viene ingiustamente aggredito e il diritto alla vita e all’incolumità dell’aggressore”. Per De Michele l’ampliamento delle facoltà di difesa finirebbe per scontrarsi con due paradigmi: l’attualità del pericolo (che deve essere imminente e persistente) e la proporzionalità della reazione rispetto all’offesa (valutata tenendo in considerazione vari fattori, tra cui i mezzi utilizzati, i beni giuridici contrapposti, l’inevitabilità della reazione).

Il penalista termolese evidenzia come “nel momento in cui si attribuisce al privato la potestà di uccidere ‘per difendere la mela rubata’, si finisce per conferire al cittadino un potere che lo stesso Stato non possiede dal momento che, per fortuna, dal nostro ordinamento è stata bandita la pena di morte”.

La normativa sul possesso di armi, fortemente voluta dal Ministro dell’Interno Salvini, è stata approvata il 10 agosto scorso con il decreto legislativo 104 ed entrerà in vigore dal 14 settembre prossimo. Si tratta di una previsione normativa meno restrittiva che prevede l’aumento del numero di armi che è consentito detenere, trasportare e usare (da 6 a 12) e del numero di pallottole nel caricatore (5 in più di quanto previsto finora), oltre all’estensione della categoria di ‘tiratori sportivi’.

Dopo il decreto sulle armi la strada per la modifica legislativa sulla legittima difesa appare quanto mai spianata e sequenziale. La Lega d’altronde sulla questione armi e difesa personale ha costruito tanto del suo consenso e intende onorare il suo ‘impegno’ con gli elettori.