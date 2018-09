Le termolesi iniziano male in campionato, esordio con due sconfitte

Inizia con un passo falso il campionato del Città di Termoli, sconfitto domenica 9 settembre nel primo turno del campionato di Eccellenza molisana. A passare al Cannarsa è stato il Tre Pini Matese, capace di imporsi per 1-0 davanti al pubblico termolese. Decisiva una rete di Napoletano.

Questi i risultati delle altre gare della prima giornata del massimo torneo regionale di calcio: Acli Cb&Campodipietra-Frentania 0-1, Alliphae-Vastogirardi 0-6, Matese-Venafro 1-4, Sesto Campano-Olimpia Riccia 2-1, Polisportiva Gambatese-Real Guglionesi 1-4, Roccasicura-Pietramontecorvino 0-0, Roseto-Bojano 4-0.

Male anche l’altra termolese all’esordio stagionale nel campionato di Promozione. Il Termoli 2016 ha perso per 3-1 in trasferta contro l’Aurora Ururi. Al Fiorilli a segno per i padroni di casa Di Lullo e Plescia, oltre a un’autorete. Gol della bandiera per l’undici di Zito a opera di Impicciatore.