Le termolesi fanno poker, doppio successo ricco di gol

Una giornata da incorniciare per le due termolesi impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione di calcio molisano. Nella massima serie regionale la terza giornata ha visto il successo casalingo del Città di Termoli per 4-1 sulla Frentania.

Davanti al pubblico dello stadio Cannarsa, Mallardo ha realizzato una doppietta, mentre Camponesco e Baldassarre hanno reso più rotondo il risultato. Per gli ospiti pugliesi a segno De Nicola. Con questo risultato l’undici di Paolo Di Lena sale a sei punti in classifica e al quinto posto col Bojano, dietro alle due battistrada Venafro e Real Guglionesi a quota nove e a Vastogirardi e Tre Pini Matese che hanno totalizzato sette punti sinora.

Affermazione anche per il Termoli 2016 che in trasferta ma sul campo neutro di Portocannone ieri ha avuto la meglio del Quattro Torri Chieuti col punteggio di 4-3 nella gara valida per la terza giornata della Promozione molisana. In gol per la formazione allenata dal tecnico Zito, i calciatori Del Grande e Impicciatore e due volte Gabsi.

In virtù di questo risultato gli adriatici si attestano a metà classifica con quattro punti. In vetta c’è il Ripalimosani a nove.