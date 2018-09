Lavori finiti, riapre dopo un anno e mezzo la provinciale Appulo-Chietina

Riaperta al traffico nelle scorse ore la strada provinciale 78 che era chiusa da oltre un anno e mezzo perché dissestata. Solo pochi giorni fa si sono infatti conclusi i lavori di rifacimento dell’arteria stradale denominata Appulo-Chietina e in particolare il tratto che rientra nel territorio del Comune di Castelmauro. La chiusura era stata decisa a fine gennaio 2017 in corrispondenza del ponte 97 e valeva per tutti i veicoli.

La riapertura invece non vale per tutti: la Appulo-Chietina resta chiusa per i trasporti eccezional. Prevista adesso una deviazione sulla bretella provvisoria al chilometro 3,7 in corrispondenza dello stesso ponte.