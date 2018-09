Stop al traffico da oggi, 24 settembre e per i prossimi 120 giorni, in diverse zone della città. La rivoluzione al transito è nata per permettere alla ditta Alma C.I.S. srl di effettuare i lavori di adeguamento e sostituzione delle condotte del gas metano.

Durante i lavori ci saranno deviazioni obbligatorie, vigeranno i divieti di sosta con rimozione forzata temporanea e la sospensione momentanea della circolazione di tutti i veicoli, con conseguente direzione obbligatoria a destra o sinistra. Tutte variazioni che saranno ben visibili e segnalate da appositi cartelli stradali.

Le strade interessate dai lavori sono: via dello Stadio, via degli Atleti, via Maratona, via di Spagna, via Caduti di tutte le guerre, via Germania, via Polonia, via San Marino, via Torino, via Palermo, via Udine, via Sandro Pertini, via Rio Vivo, via Perrotta, viale d’Italia, via Mascilongo, via Molise.

I lavori saranno effettuati da due squadre che procederanno per step, per evitare una paralisi del traffico in ingresso o in uscita dalla città. La prima squadra sarà operativa dal 24 settembre al 14 dicembre in queste zone:

24 – 28 settembre via dello Stadio;

1 – 5 ottobre via degli Atleti;

8 – 16 ottobre via Maratona;

17 – 28 ottobre via Spagna;

29 ottobre – 5 novembre via Caduti di tutte le guerre;

6 – 9 novembre via Germania (da inters. via Mascilongo a inters. via Spagna)

12 – 16 novembre via Germania (da inters. via Spagna a inters. via Polonia)

19 – 23 novembre via Polonia (da inters. via Germania a inters. via Mascilongo)

26 novembre – 5 dicembre via Polonia (da inters. via Mascilongo a inters. via Montecarlo)

6 – 14 dicembre via San Marino ( da inters. con via Polonia a inters. via Spagna)

Il secondo gruppo sarò operativo da oggi e fino al giorno 11 gennaio in queste vie: