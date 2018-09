L’inconfondibile auto dai colori bianco, verde e azzurro, con la videocamera montata sulla parte superiore, non è passata inosservata: tra via Bellini e via Longano, nel quartiere Cep a Campobasso, la vettura ha suscitato la curiosità dei residenti e di chi in quel momento era nella zona. C’è pure chi, dalla propria abitazione, è sceso in strada per capire cosa stesse succedendo. Erano all’opera i tecnici di Street view, con la loro classica strumentazione: l’auto dotata di sensori Gps e videocamere. “Stiamo aggiornando Google maps con alcune strade di Campobasso”, avrebbero detto ai passanti curiosi prima di proseguire il loro giro per riprendere strade e angoli del capoluogo molisano.

Le immagini consentiranno di avere ulteriori visioni panoramiche di Campobasso. Sarà possibile ‘percorrerle’, consultarle sul web grazie a Google Maps, servizio che il colosso informatico americano ha avviato nel 2017 e che consente di ‘vedere’ sullo schermo del pc le città di 16 Paesi nel mondo.