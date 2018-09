L’Aperitivo Socievole di “Mai più sole – Non Una di Meno”

Le parole per superare i muri che volevamo scambiarci con l’Aperitivo Socievole di martedì 18 settembre sono risuonate alte, per tante donne (ma anche diversi uomini) riunite in un’atmosfera serena, rilassata, ma soprattutto empatica.

E’ stata una bella serata, quella che noi di Mai Più Sole – Non Una di Meno abbiamo vissuto, insieme alle nostre ospiti migranti e a tanti amici: più di cinquanta persone hanno trovato il tempo e il desiderio di spendere due ore per conoscere, ascoltare, fare domande, raccontare.

Malak e la sua bellissima famiglia siriana, Akere e il suo sorriso contagioso mentre ripeteva che adora cucinare e vuole diventare cuoca, la passione di Iolanda, operatrice Sprar che ama evidentemente molto il suo lavoro per l’accoglienza, la musica struggente delle canzoni siriane, le voci diverse ma ugualmente da brivido di Miriam Makeba e di Fiorella Mannoia, i sorrisi e gli sguardi così manifestamente coinvolti delle persone presenti: tutte tessere di un bel mosaico di emozioni che ci hanno tenute piacevolmente unite in un pomeriggio di fine estate che speriamo abbia dato un piccolo contributo nel costruire la strada verso l’integrazione vera.

C’era aria di umanità, l’altra sera al Sottovoce: quella che non schiaccia in una massa indistinta gli esseri umani venuti da un altrove lontano, ma sceglie di fare uno sforzo per ridare loro voce, volto e realtà individuali. Saja, la figlia diciottenne di Malak, raccontava la sua vita a scuola, al liceo scientifico, in un italiano probabilmente migliore di quello di tante persone nate qui; suo padre ringraziava l’Italia per avergli dato una possibilità dopo l’orrore della guerra e invitava tutti a casa sua con un sorriso dolcissimo. Akere leggeva il suo messaggio in un italiano ancora stentato, ma il suo sorriso diceva tutta la forza del suo sogno per il futuro suo e del bimbo che aspetta, e che spera sia maschio.

Una serata così bella che abbiamo deciso di farla diventare un appuntamento fisso, sempre mantenendo al centro l’importanza dell’incontro per guardarsi in faccia, ascoltare, riconoscere se stessi nell’altro che ci sta davanti e cominciare così a smontare, mattone dopo mattone, i muri di diffidenza ed egoismo che ci stanno costruendo intorno. Sappiamo bene che sono piccole iniziative, e che ora sembrano vincere le semplificazioni aggressive, mentre il ragionamento e la conoscenza richiedono tempi distesi e non urlati. Ma le voci sommesse possono essere più forti dei cori da stadio e degli insulti sui social, se si mettono insieme. Perché nessuno si senta, appunto, mai più solo.