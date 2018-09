L’anno scolastico si avvicina, al via la disinfezione degli edifici scolastici comunali

In vista del nuovo anno scolastico e della prossima riapertura delle scuole – prevista per giovedì 13 settembre – si sta provvedendo alla disinfezione degli edifici scolastici su tutto il territorio di Termoli.

È quanto rende noto il Comune in una nota in cui si spiega che, “A partire da oggi 5 settembre, e fino a martedì 11 settembre, si procederà con la disinfezione di tutte le scuole comunali al fine di garantire massima igiene ed un ambiente salubre per alunni ed insegnanti”.