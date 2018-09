Sarà Massimo Di Lembo il nuovo allenatore dell’Airino basket Termoli nella stagione che sta per iniziare. L’esperto playmaker termolese lascia quindi la pallacanestro giocata per diventare coach della squadra nella quale è cresciuto e dove ha concluso la carriera che lo ha visto girare per tanti campi dell’Italia cestistica. È questa la maggiore novità che il club ha annunciato mentre si appresta a vivere la sua 35esima stagione di attività agonistica.

Novità che non riguarda lo sponsor principale, visto che è stato confermato il legame con l’Italiangas dell’imprenditore De Marinis “sempre vicino alle esigenze ed aspirazioni del territorio sia in ambito imprenditoriale sia sportivo, spaziando negli anni dal calcio alla pallavolo, fino ad arrivare alla pallacanestro. Italiangas ed Airino ancora insieme – fa sapere il club – per una nuova stagione da protagonisti nel campionato di serie C Silver, che si presenta ai nastri di partenza con una nuova formula, due gironi che coinvolgeranno le squadre molisane, abruzzesi e marchigiane”.

Ma come si vociferava da giorni in città, ecco l’avvicendamento in panchina, con l’addio dopo una sola stagione di Mike Del Vecchio. “La guida tecnica che sarà affidata a coach Massimo Di Lembo, 41 anni, neo allenatore nazionale, che lascia il basket giocato per affrontare questa nuova sfida, ad assisterlo l’esperienza pluridecennale del fratello Pino”. Quindi da un Di Lembo all’altro. Dopo le annate vissute sempre ai piani alti della classifica con Pino Di Lembo, adesso l’Airino ci prova con Massimo, affiancato proprio dal fratello maggiore.

Per quanto riguarda i giocatori, l’Airino parte da due conferme, o meglio dall’esperienza di Silvio Marinaro e l’entusiasmo di Giuseppe Oriente, in attesa nei prossimi giorni di completare il gruppo a disposizione di coach Massimo Di Lembo.