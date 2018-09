La transumanza per conoscere l’Italia all’estero. I Colantuono protagonisti su Tutto Italiano

Altra vetrina editoriale internazionale per la transumanza della famiglia Colantuono che si è guadagnata la prima pagina di Tutto Italiano, rivista diffusa in tutto il mondo anglofono per chi vuole conoscere l’Italia e l’italiano. Si tratta di un bimestrale, edito da Language Passport, distribuita in abbonamento. La formula è quella che ha portato al successo Speak up, notissima rivista in inglese, con audio guida, proprio come Tutto Italiano.

Spettacolare la prima pagina della nuova uscita: una foto di Romina Mastrangelo durante l’ultima transumanza, che ritrae Franco Colantuono, possente capo mandriano, alla guida della carovana di mucche e bovari, poco prima del guado del torrente Tona. Siamo a pochi chilometri da Santa Croce di Magliano, è il tramonto del secondo giorno di viaggio. Sotto l’immagine, l’emblematico titolo ‘Come una volta‘ che introduce il lettore alla transumanza secolare dei Colantuono. All’interno, corredato di un’audio guida, che propone una lunga chiacchierata con Carmelina Colantuono, il bel ‘pezzo’ scritto da Roberta Carlini, giornalista scrittrice, collaboratrice dell’Espresso ed ex direttrice di Pagina 99.