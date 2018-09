La passione per la musica incontra il sociale: nasce ‘Radio Social’, iniziativa del Centro socio lavorativo

Un nuovo programma su Trt Radio Termoli. Si chiama ‘Radio Social, una radio da condividere!’ ed è nato dalla collaborazione tra il Centro Socio-Lavorativo – satellite del Centro di Salute Mentale di Termoli – e la storica emittente radiofonica cittadina. Il programma ‘Radio Social’ sarà condotta dal quarantaseienne termolese Giuseppe Livio Licursi.

«È emozionante poter dare spazio ad un progetto cosi importante. Ho avuto modo di conoscere gli operatori del Centro apprezzandone la passione, la competenza e l’impegno per l’importante contributo che danno alla società e da più di 30 anni conosco Giuseppe Licursi che già da ragazzo frequentava gli studi di Trt– afferma il direttore della radio Massimiliano Orlando -. È da sempre un appassionato di musica pop e rock e in passato ha condiviso la sua passione con un blog tematico. Se il suo sogno è quello di diventare uno speaker radiofonico, spero che questo programma possa essere per lui un valido trampolino di lancio».

Dal canto loro, gli operatori del Centro – che si occupa di inserimenti lavorativi attraverso borse lavoro – così descrivono Radio Social: «‘Radio’ perché si voleva ricreare quel clima di intimità e condivisione che caratterizza il lavoro all’interno di una radio, ‘Social’ per legarlo al nome del Centro socio-lavorativo, per richiamare l’attenzione nei confronti del piano relazionale e per la voglia di utilizzare i social network per diffondere idee e musica di qualità». Il laboratorio si svolge ogni giovedì mattina, lavorando in gruppo. Le altre mattine, invece, lo speaker Giuseppe le trascorre in autonomia a lavorare sulla costruzione della puntata. «Scrive delle considerazioni sull’argomento e cerca, quando possibile, di riportare qualche sensazione emersa il giovedì mattina, ma con estrema discrezione e riservatezza, nel rispetto della privacy di tutto il gruppo – continuano gli operatori -. Rilegge tutti i testi delle canzoni, cercando di coglierne il senso, a partire dal lavoro svolto il giovedì, dove ognuno interpreta la canzone scelta in modo soggettivo, filtrandola attraverso propri ricordi, emozioni, vissuti. Oltre a considerazioni e commenti sui testi di ogni singolo brano, lo speaker aggiunge dei cenni sulla musica, sugli artisti, eventualmente sugli autori, qualche informazione “storica” o tecnica, e qualche volta riporta anche delle recensioni e commenti autorevoli sulla canzone o sull’artista. Il prodotto del suo lavoro viene oggi trasmesso grazie a Trt Radio Termoli, radio storica di Termoli, da sempre attenta e vicina nel perorare le cause sociali più importanti».

Sarà possibile ascoltare Radio Social in streaming sul sito web www.radiotermoli.it dove sarà disponibile anche il podcast del programma fruibile in qualsiasi momento o in FM sui 98.700 mhz di Trt Radio Termoli.