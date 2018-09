La gente che ha perso la casa per il terremoto del 16 agosto è esasperata. “Noi non esistiamo come non esiste questo terremoto per lo Stato”. Un commento che, declinato in varie versioni, accompagna le riflessioni nella tendopoli e fra le persone che hanno traslocata a casa di un parente, hanno ripiegato su alloggi di fortuna o si sono spostate a Termoli, nell’attesa di conoscere il destino della propria abitazione.

Perdere una casa significa perdere un pezzo di vita. E chi in queste settimane è stato costretto a lasciare stanze con solai che hanno ceduto, calcinacci rovinati a terra, pareti squarciate, lo sa. Gli sfollati del sisma meno raccontato sui media non sono tanti, in termini assoluti. Meno di duecento persone. Ma il Molise è una piccola regione, penalizzata a tutti i livelli dai suoi numeri esigui, che non le consentono di avere il coltello dalla arte del manico sui tavoli nazionali, di rivendicare con forza diritti e attenzioni. “Abbiamo avuto un momento di notorietà solo durante la campagna elettorale – ricorda Claudia, impegnata in una associazione di volontariato – siamo stati un testa. Ora è peggio di prima, ignorati completamente”.

La visita a un mese di distanza dalla scossa di un esponente del Governo è la conferma, per migliaia di persone, di questo assioma. “Questo terremoto – spiega Luigi, che ha perso la sua casa e che non sa se dovrà essere abbattuta e se potrà essere ricostruita – è il terremoto di una regione che non esiste”. La burla social che ha imperversato per anni sembra essersi trasformata nel paradigma del sisma che non c’è stato. Malgrado i danni, anche gravi, e le ripercussioni (che sono il danno peggiore, a detta anche degli Amministratori) sulla fragilissima e devastata economia del territorio.

La ministra per il Sud Barbara Lezzi, che ieri è stata a Guglionesi e Palata per una visita lampo, nella quale non ha detto nulla di concreto e durante la quale ha preso a malapena visione delle conseguenze del sisma, è apparsa ai protagonisti del terremoto una “visita di circostanza” e “una visita inutile”. basta farsi un giro su facebook per leggere le reazioni deluse e amareggiate della gente. Sono tante, e non sono controbilanciate nemmeno in minima parte dal tiepido entusiasmo per l’arrivo della Ministra che si riscontra nei commenti ai post degli esponenti grillini in Regione e in Parlamento.

Tanto più che, per cause attribuite a una decisione della Regione (che ovviamente non può nel suo tour sui luoghi del terremoto Barbara Lezzi ha “saltato” Montecilfone, epicentro e Comune maggiormente danneggiato insieme con Guglionesi. A Guglionesi, dopo la mattinata a Campobasso, c’è stata. E’ il centro più grande e popoloso fra quelli terremotati, d’altronde. E’ stata poi a Palata, il Comune della consigliera regionale pentastellata Patrizia Manzo. Ma a Montecilfone nemmeno un pensiero, tantomeno una giustificazione per la svista.

Il sindaco Franco Pallotta a fine giornata ha ritenuto di tributarle perciò un ringraziamento affidato a Facebook, come sua abitudine, e largamente supportato e condiviso. “Oggi il Ministro Barbara Lezzi è stata in Molise per spronare l’utilizzo dei fondi europei. Qualcuno le ha ricordato che in Molise un mese fa c’è stato un terremoto e, ha deciso di recarsi nei paesi terremotati. È stata a Guglionesi e a Palata.

Io le sono profondamente grato di aver ritenuto di non fermarsi a Montecilfone, epicentro del sisma e comune maggiormente colpito.

Le sono grato perché ha avuto la delicatezza di non farmi perdere tempo: non intendeva prendere – e non ha preso – nessun impegno concreto con la mia gente e correttamente ci ha risparmiato le solite frasi di circostanza e gli impegni generici non vincolanti.

Grazie Ministro. Grazie da me e da Montecilfone”.

La ministra, nei commenti social, è diventata la minestra riscaldata, una citazione della “solita storia” che ignora il Molise dei piccoli numeri e che si ripete con deprimente monotonia. Qualcuno ha ricordato le sue parole di grande impegno in campagna elettorale, altri hanno chiarito che “non ci dispiace che non sia venuta, non ci tenevamo proprio, ma ne parliamo perche’ è una mancanza molto grave per chi riveste una carica di Stato”.