Joe Bavota, conosciuto come l’Elvis molisano, continua la sua escalation di successi in giro per l’Italia e per il mondo. Grazie alla sua somiglianza con il ‘Re del Rock and roll’ Elvis Presley, Joe Bavota e la sua band collezionano fan in tutto il mondo. Il molisano di origini italo-canadesi, che da qualche anno sta spopolando con i suoi concerti e racconti sulla vita del compianto Elvis, aggiunge un altro scacco matto nel concerto organizzato dalla pro loco di Pieve di Cento in provincia di Bologna.

L’evento si è svolto in occasione della ‘festa dei giovani’ ed è stato un tripudio di partecipazione di pubblico, contando oltre 4mila presenze. Oltre ai successi sempre attuali del cantante di Memphis riportanti in auge da Joe, c’è stata grande commozione quando Bavota ha raccontato la toccante vita di Elvis. Con la sua irripetibile miscela di personalità e sensibilità che non si risparmia, mettendosi spesso al servizio di associazioni a cui devolve i ricavati dei suoi concerti, il sosia molisano è riuscito a catapultare i presenti nel periodo d’oro della musica.

E’ l’epoca del rock and roll duro, quello degli anni cinquanta e sessanta che si contraddistingue per l’eccentricità e la nascita di miti e leggende di questo rivoluzionario stile della musica. Anni in cui vanno di moda i capelli ribelli, l’eclettico ciuffo a banana, i foulard sulla camicia da uomo, i vestiti di pelle e lo stile country. Se non si è nati in quegli anni è complicato pensare a quegli abiti ed a quella musica, ma guardando Joe, vestito esattamente come Elvis, non è difficile confondersi ed immaginare di essere catapultati indietro nel tempo.

Come una moderna DeLorean modificata dallo scienziato pazzo Emmett Brown, in arte ‘Doc’ della saga ‘Ritorno al Futuro’, la band guidata da Bavota è riuscita, ancora una volta, a far rivivere il mito di Presley. Un successo inarrestabile che prosegue una carriera altrettanto florida e che lo vedrà impegnato in alcune comparsate televisive: il giorno 8 settembre nel programma ‘Il caffè di Rai Uno’ dalle sei alle sette di mattina ed una partecipazione speciale alla trasmissione ‘O mare mio’ dello chef Antonino Cannavacciuolo iniziato da qualche giorno. La puntata dedicata a Termoli sarà trasmessa dalla rete televisiva Nove il 23 settembre alle 21.15 e sarà in replica per due anni su DMax, canale 9 del digitale terrestre.

Dal 14 al 16 settembre, Joe e la sua band saranno nuovamente impegnati nel campo musicale e partiranno alla volta di Napoli per partecipare alla fiera d’oltremare dove Joe si esibirà in un concerto nel padiglione interamente dedicato agli Stati Uniti.